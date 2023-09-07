ВМС України про роботу альтернативного "зернового коридору": готові до викликів

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«Ми маємо чотири з чотирьох кейсів позитивних щодо виходу цивільних судів з наших портів на південному узбережжі…Тому так, цей коридор працює. Він визначений Військово-морськими силами як найбільш безпечний. У нашій зоні відповідальності ЗСУ роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку цих суден, і відповідно ми готові до викликів, які можуть відбутися», - розповів Плетенчук.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що вже чотири судна пройшли альтернативним "зерновим коридором".

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що США посилюють тиск на росію, щоб вона повернулася у Чорноморську зернову ініціативу. А також співпрацюють з Україною щодо створення та використання альтернативних маршрутів для поставок зерна в інші країни.