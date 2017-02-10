Власника перукарні зарізали у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Вчора у Рівному в квартирі на вул. Пластовій знайшли тіло 37-річного власника перукарні. Цю інформацію підтвердили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Чоловіку завдали численних ножових поранень, повідомили у поліції.
За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
Свідки розповіли слідчим, що кілька днів тому чули сварку та крики "Мене заріжуть!" Поки підозрюють колишню дружину, яка проживала тут після розлучення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за вбивство подружжя злочинців засудили до довічного.