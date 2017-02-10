Власника перукарні зарізали у Рівному

Чоловіку завдали численних ножових поранень, повідомили у поліції.

За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Свідки розповіли слідчим, що кілька днів тому чули сварку та крики "Мене заріжуть!" Поки підозрюють колишню дружину, яка проживала тут після розлучення.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за вбивство подружжя злочинців засудили до довічного.