Владельца парикмахерской зарезали в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вчера в Ровно в квартире на ул. Пластовой нашли тело 37-летнего владельца парикмахерской. Эту информацию подтвердили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Мужчине нанесли многочисленные ножевые ранения, сообщили в полиции.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.
Свидетели рассказали следователям, что несколько дней назад слышали ссору и крики "Меня зарежут!" Пока подозревают бывшую жену, которая проживала здесь после развода.
Напомним, как сообщал УНН, за убийство супругов преступников приговорили к пожизненному.