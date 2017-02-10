Владельца парикмахерской зарезали в Ровно

Мужчине нанесли многочисленные ножевые ранения, сообщили в полиции.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Свидетели рассказали следователям, что несколько дней назад слышали ссору и крики "Меня зарежут!" Пока подозревают бывшую жену, которая проживала здесь после развода.

Напомним, как сообщал УНН, за убийство супругов преступников приговорили к пожизненному.