Віце-президентом Інтерполу вперше обрали росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Заступник міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей став новим президентом Міжнародної організацій кримінальної поліції, а віце-президентом організації вперше в її історії став росіянин - начальник національного бюро Інтерполу в Росії Олександр Прокопчук, передає УНН з посиланням на ВВС.
Новий виконавчий комітет і вищих посадових осіб організація обрала вранці в четвер під час 85-ї сесії своєї Генеральної асамблеї.
Напередодні члени асамблеї вирішили відтермінувати рішення про членство в організації Палестинської автономії, Косова та Соломонових островів.
Наразі до Інтерполу, створеному для об'єднання зусиль правоохоронних органів різних держав, приєдналися 190 країн.
Генеральна асамблея, яка збирається щорічно, - вищий адміністративний орган Інтерполу. Обраний президент виступає як голова асамблеї.