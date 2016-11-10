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15 марта, 19:03 • 113557 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161868 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135142 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127843 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111404 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104757 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100953 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133188 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131227 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127760 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вице-президентом Интерпола впервые избрали россиянина

Вице-президентом Интерпола впервые избрали россиянина

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй стал новым президентом Международной организации уголовной полиции, а вице-президентом организации впервые в ее истории стал россиянин - начальник национального бюро Интерпола в России Александр Прокопчук, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Новый исполнительный комитет и высших должностных лиц организация выбрала утром в четверг в ходе 85-й сессии своей Генеральной ассамблеи.

Накануне члены ассамблеи решили отложить решение о членстве в организации Палестинской автономии, Косово и Соломоновых островов.

Сейчас к Интерполу, созданном для объединения усилий правоохранительных органов различных государств, присоединились 190 стран.

Генеральная ассамблея, которая собирается ежегодно, - высший административный орган Интерпола. Избранный президент выступает как глава ассамблеи.

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