Вице-президентом Интерпола впервые избрали россиянина

Новый исполнительный комитет и высших должностных лиц организация выбрала утром в четверг в ходе 85-й сессии своей Генеральной ассамблеи.

Накануне члены ассамблеи решили отложить решение о членстве в организации Палестинской автономии, Косово и Соломоновых островов.

Сейчас к Интерполу, созданном для объединения усилий правоохранительных органов различных государств, присоединились 190 стран.

Генеральная ассамблея, которая собирается ежегодно, - высший административный орган Интерпола. Избранный президент выступает как глава ассамблеи.