Вице-президентом Интерпола впервые избрали россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй стал новым президентом Международной организации уголовной полиции, а вице-президентом организации впервые в ее истории стал россиянин - начальник национального бюро Интерпола в России Александр Прокопчук, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Новый исполнительный комитет и высших должностных лиц организация выбрала утром в четверг в ходе 85-й сессии своей Генеральной ассамблеи.
Накануне члены ассамблеи решили отложить решение о членстве в организации Палестинской автономии, Косово и Соломоновых островов.
Сейчас к Интерполу, созданном для объединения усилий правоохранительных органов различных государств, присоединились 190 стран.
Генеральная ассамблея, которая собирается ежегодно, - высший административный орган Интерпола. Избранный президент выступает как глава ассамблеи.