Вінницький священик започаткував флешмоб з виконання "Щедрика"
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 8 січня. УНН. У мережі Інтернет проходить флешмоб з нагоди 100-річного ювілею першого публічного виконання всесвітньовідомої обробки М.Д.Леонтовича народної пісні “Щедрик”. Ініціатором музичної акції став клірик Вознесенського храму міста Вінниці Назарій Давидовський, інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу Вінницької єпархії УПЦ.
“Суть ідеї — створити своєрідну відеогалерею виконання “Щедрика” різними людьми як в Україні, так і за її межами. До участі в акції ми запросили світські й духовні хорові колективи, професійних співаків та аматорів, загалом — усіх бажаючих”, — розповів ієрей Назарій Давидовський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американські дипломати записали для українців відеопривітання з новорічними святами
Як зазначив Назарій Давидовський, за місяць флешмоб охопив усю територію України, починаючи зі Львова та Івано-Франківська і закінчуючи Дніпром та Харковом, а також перетнув кордони держави і дістався Польщі, Іспанії, Фінляндії, Канади та Росії. На даний момент відеоархів флешмобу нараховує близько 60-ти варіантів виконання “Щедрика”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Церковний мир в Україні буде — патріарх Філарет
Так, для участі у флешмобі необхідно: записати на відео власне виконання “Щедрика” (хорове або індивідуальне); розмістити запис з хештегом #Щедрік100challenge на каналі YouTube і в соціальних мережах; кинути виклик, як мінімум, трьом колективам або виконавцям.
Зазначимо, що після закінчення флешмобу організатори акції планують зібрати усі відеозаписи з виконанням “Щедрика” і передати їх у колекцію музею Н.Д. Леонтовича, нещодавно відкритого у селі Марківка Теплицького району Вінницької області.
Додамо, що музична акція триватиме до 15 лютого 2017 року.