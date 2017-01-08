Винницкий священник начал флешмоб по выполнению "Щедрика"
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 8 января. УНН. В сети Интернет проходит флешмоб по случаю 100-летнего юбилея первого публичного исполнения всемирно известной обработки М.Д.Леонтовича народной песни "Щедрик". Инициатором музыкальной акции стал клирик Вознесенского храма города Винницы Назарий Давыдовский, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ.
"Суть идеи - создать своеобразную видеогалерею выполнения "Щедрик" разными людьми как в Украине, так и за ее пределами. К участию в акции мы пригласили светские и духовные хоровые коллективы, профессиональных певцов и любителей, в общем - всех желающих ", - рассказал иерей Назарий Давыдовский.
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Как отметил Назарий Давыдовский, за месяц флешмоб охватил всю территорию Украины, начиная со Львова и Ивано-Франковска и заканчивая Днепром и Харьковом, а также пересек границы государства и достался Польши, Испании, Финляндии, Канады и России. На данный момент видеоархив флешмоба насчитывает около 60-ти вариантов исполнения "Щедрик".
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Так, для участия в флэшмобе необходимо: записать на видео собственное исполнение "Щедрик" (хоровое или индивидуальное) разместить запись с хэштегом # Щедрик100challenge на канале YouTube и в социальных сетях; бросить вызов, как минимум, трем коллективам или исполнителям.
Отметим, что после окончания флешмоба организаторы акции планируют собрать все видеозаписи с выполнением "Щедрик" и передать их в коллекцию музея Н.Д. Леонтовича, недавно открытого в селе Марковка Теплицкого района Винницкой области.
Добавим, что музыкальная акция продлится до 15 февраля 2017 года.