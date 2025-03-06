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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Війська рф завдали масованого авіаудару по прифронтовому селу на Харківщині: є загиблий та руйнування

Київ • УНН

 • 21286 перегляди

російські війська атакували селище Слатине керованими авіабомбами, зруйнувавши приватний будинок. Внаслідок удару загинув чоловік, поранено двох жінок, пошкоджено сусідні будівлі та авто.

Війська рф завдали масованого авіаудару по прифронтовому селу на Харківщині: є загиблий та руйнування

На Харківщині російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по прифронтовому селищу Слатине, є загиблий та постраждалі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

У результаті влучання КАБ повністю зруйнований приватний житловий будинок в селищі Слатине Дергачівської громади. За попередніми даними, в результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали 2 жінки

- йдеться у повідомленні.

Крім того, виникло загоряння конструктивних елементів і легкового автомобіля на подвір’ї. Зайнялась суха трава навколо на площі 500 кв. м.

Вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані приватні оселі, господарчі споруди та авто.

Нагадаємо

Вночі, 6 березня, у Харкові безпілотник влучив у багатоповерхівку, пошкодивши технічний поверх, дах та ліфтову шахту. Вибухом вибито вікна, пошкоджено автівки, двоє людей отримали сильний стрес.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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