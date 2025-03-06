Війська рф завдали масованого авіаудару по прифронтовому селу на Харківщині: є загиблий та руйнування
Київ • УНН
російські війська атакували селище Слатине керованими авіабомбами, зруйнувавши приватний будинок. Внаслідок удару загинув чоловік, поранено двох жінок, пошкоджено сусідні будівлі та авто.
На Харківщині російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по прифронтовому селищу Слатине, є загиблий та постраждалі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
У результаті влучання КАБ повністю зруйнований приватний житловий будинок в селищі Слатине Дергачівської громади. За попередніми даними, в результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали 2 жінки
Крім того, виникло загоряння конструктивних елементів і легкового автомобіля на подвір’ї. Зайнялась суха трава навколо на площі 500 кв. м.
Вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані приватні оселі, господарчі споруди та авто.
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