российские войска нанесли массированный авиаудар по прифронтовому селу в Харьковской области: есть погибший и разрушения
Киев • УНН
российские войска атаковали поселок Слатине управляемыми авиабомбами, разрушив частный дом. В результате удара погиб мужчина, ранены две женщины, повреждены соседние здания и автомобили.
В Харьковской области российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по прифронтовому селу Слатине, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
В результате попадания КАБ полностью разрушен частный жилой дом в селе Слатине Дергачевской громады. По предварительным данным, в результате обстрела погиб мужчина и пострадали 2 женщины
Кроме того, возникло возгорание конструктивных элементов и легкового автомобиля на дворе. Загорелась сухая трава вокруг на площади 500 кв. м.
Взрывной волной повреждены расположенные рядом частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Напоминаем
Ночью, 6 марта, в Харькове беспилотник попал в многоэтажный дом, повредив технический этаж, крышу и лифтовую шахту. Взрывом выбиты окна, повреждены автомобили, двое людей получили сильный стресс.