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российские войска нанесли массированный авиаудар по прифронтовому селу в Харьковской области: есть погибший и разрушения

Киев • УНН

 • 21280 просмотра

российские войска атаковали поселок Слатине управляемыми авиабомбами, разрушив частный дом. В результате удара погиб мужчина, ранены две женщины, повреждены соседние здания и автомобили.

российские войска нанесли массированный авиаудар по прифронтовому селу в Харьковской области: есть погибший и разрушения

В Харьковской области российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по прифронтовому селу Слатине, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

В результате попадания КАБ полностью разрушен частный жилой дом в селе Слатине Дергачевской громады. По предварительным данным, в результате обстрела погиб мужчина и пострадали 2 женщины

- говорится в сообщении.

Кроме того, возникло возгорание конструктивных элементов и легкового автомобиля на дворе. Загорелась сухая трава вокруг на площади 500 кв. м.

Взрывной волной повреждены расположенные рядом частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Напоминаем

Ночью, 6 марта, в Харькове беспилотник попал в многоэтажный дом, повредив технический этаж, крышу и лифтовую шахту. Взрывом выбиты окна, повреждены автомобили, двое людей получили сильный стресс.

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