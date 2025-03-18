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Війська рф намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 54406 перегляди

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.

Війська рф намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби ворог намагався атакувати на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, покровському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", пише УНН.

Деталі

На Харківському напрямку минулої доби противник атакував позиції наших військ у Вовчанську. Атака ворога захлинулася, після нанесення вогневого ураження противник від подальшого переміщення відмовився.

На Куп’янському напрямку армія агресора атакувала наші оборонні укріплення поблизу Камʼянки, Дорошівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Триває облаштування переправ та підготовка особового складу до переміщення на західний беріг річки Оскіл в районах Красне Перше, Матюсівка та Дворічна. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення такого переміщення.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала укріплення Сил оборони біля населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та Ямполівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку наші воїни стримували атаки окупантів і не допустили погіршення тактичного положення поблизу Білогорівки та Верхньокамʼянського. Противнику нанесено вогневе ураження.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися в районах Міньківки, Предтечиного, Білої Гори, Диліївки, Дружби, Леонідівки, Дачного та Торецька. Ворог активізував наступальні дії щодо покращення свого тактичного положення вздовж каналу у Часовому Яру. Противник поніс втрати, поставленої мети не досяг.

На Покровському напрямку армія агресора наступала з залученням техніки в районі Єлизаветівки, Променю, Миколаївки, Удачного, Успенівки, Котлярівки, Богданівки, Андріївки, Олексіївки, Котлиного та Лисівки. Ворожі атаки відбито, противнику нанесено ураження, а техніку – знищено.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя та Привільного. У напрямку Веселого окупанти атакували із застосуванням чотирьох одиниць бронетехніки. Вогнем у відповідь українські воїни знищили одну бронемашину, інші три – повернулися у вихідний район. Триває пошук та знищення живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів.

Майже половина боїв на фронті - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій18.03.25, 08:29 • 12410 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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