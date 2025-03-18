Войска рф пытались прорвать оборону в районе Константинополя и Привольного - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.
За прошедшие сутки враг пытался атаковать на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица", пишет УНН.
Детали
На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник атаковал позиции наших войск в Волчанске. Атака врага захлебнулась, после нанесения огневого поражения противник от дальнейшего перемещения отказался.
На Купянском направлении армия агрессора атаковала наши оборонительные укрепления вблизи Каменки, Дорошовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загризового. Продолжается обустройство переправ и подготовка личного состава к перемещению на западный берег реки Оскол в районах Красное Первое, Матюсовка и Двуречная. Силы обороны принимают меры по недопущению такого перемещения.
На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала укрепления Сил обороны возле населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Катериновка, Новое и Ямполовка. Потерь наших позиций не допущено.
На Северском направлении наши воины сдерживали атаки оккупантов и не допустили ухудшения тактического положения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Противнику нанесено огневое поражение.
На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия разной интенсивности происходили в районах Миньковки, Предтечиного, Белой Горы, Дилиевки, Дружбы, Леонидовки, Дачного и Торецка. Враг активизировал наступательные действия по улучшению своего тактического положения вдоль канала в Часовом Яру. Противник понес потери, поставленной цели не достиг.
На Покровском направлении армия агрессора наступала с привлечением техники в районе Елизаветовки, Променя, Николаевки, Удачного, Успеновки, Котляровки, Богдановки, Андреевки, Алексеевки, Котлиного и Лысовки. Вражеские атаки отбиты, противнику нанесено поражение, а техника – уничтожена.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Привольного. В направлении Веселого оккупанты атаковали с применением четырех единиц бронетехники. Огнем в ответ украинские воины уничтожили одну бронемашину, остальные три – вернулись в исходный район. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов.
Почти половина боев на фронте - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий18.03.25, 08:29 • 12408 просмотров