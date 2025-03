Видатні музиканти назвали смерть Ч.Беррі кінцем епохи

Гітаристи рок-групи The Rolling Stones Кіт Річардс і Ронні Вуд назвали смерть Ч.Беррі кінцем епохи. Їхній лідер Мік Джаггер заявив, що Ч.Беррі мав величезний вплив на музику.

“Він був не тільки блискучим гітаристом і виконавцем, але, головне, він був професійним композитором. Його пісні будуть жити вічно”, — зазначив музикант.

“Я хочу подякувати Беррі за ту музику, яку він нам подарував. Він висвітлив наші юнацькі роки і вдихнув життя в наші мрії стати музикантами”, — додав виконавець.

Засновник і вокаліст рок-групи The Beach Boys Брайан Вілсон відзначив, що Беррі надихав музикантів.

“Його буде бракуватиме всім, хто любить рок-н-рол”, — написав він у Twitter.

I am so sad to hear about Chuck Berry passing — a big inspiration! He will be missed by everyone who loves Rock ’n Roll. Love & Mercy

— Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 18 березня 2017 р.

Рок- і фолк-музикант Брюс Спрінгстін назвав Ч.Беррі найвидатнішим рок-н-рольником в історії.

Chuck Berry was rock’s greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock ’n’ roll writer who ever lived.

— Bruce Springsteen (@springsteen) 18 березня 2017 р.

“Спочивай з миром, Чак Беррі, містер рок-н-рол”, — написав колишній учасник групи The Beatles Рінго Старр в своєму мікроблозі.

R I P. And peace and love Chuck Berry Mr. rock ’n’ roll music