Выдающиеся музыканты назвали смерть Ч.Берри концом эпохи

Гитаристы рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс и Ронни Вуд назвали смерть Ч.Берри концом эпохи. Их лидер Мик Джаггер заявил, что Ч.Берри имел огромное влияние на музыку.

"Он был не только блестящим гитаристом и исполнителем, но, главное, он был профессиональным композитором. Его песни будут жить вечно", - отметил музыкант.

"Я хочу поблагодарить Берри за ту музыку, которую он нам подарил. Он осветил наши юношеские годы и вдохнул жизнь в наши мечты стать музыкантами", - добавил исполнитель.

Основатель и вокалист рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон отметил, что Берри вдохновлял музыкантов.

"Его будет не хватать всем, кто любит рок-н-ролл", - написал он в Twitter.

I am so sad to hear about Chuck Berry passing - a big inspiration! He will be missed by everyone who loves Rock 'n Roll. Love & Mercy

- Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 18 марта 2017 г.

Рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин назвал Ч.Берри самым выдающимся рок-н-рольщиком в истории.

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived.

- Bruce Springsteen (@springsteen) 18 марта 2017 г.

"Покойся с миром, Чак Берри, мистер рок-н-ролл", - написал бывший участник группы The Beatles Ринго Старр в своем микроблоге.

R I P. And peace and love Chuck Berry Mr. rock 'n' roll music