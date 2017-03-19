Выдающиеся музыканты назвали смерть Ч.Берри концом эпохи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Ряд рок-музыкантов выразили соболезнования в связи со смертью одного из основоположников рок-н-ролла Чака Берри. Об этом сообщает Rolling Stone, передает УНН.
Гитаристы рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс и Ронни Вуд назвали смерть Ч.Берри концом эпохи. Их лидер Мик Джаггер заявил, что Ч.Берри имел огромное влияние на музыку.
"Он был не только блестящим гитаристом и исполнителем, но, главное, он был профессиональным композитором. Его песни будут жить вечно", - отметил музыкант.
"Я хочу поблагодарить Берри за ту музыку, которую он нам подарил. Он осветил наши юношеские годы и вдохнул жизнь в наши мечты стать музыкантами", - добавил исполнитель.
Основатель и вокалист рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон отметил, что Берри вдохновлял музыкантов.
"Его будет не хватать всем, кто любит рок-н-ролл", - написал он в Twitter.
I am so sad to hear about Chuck Berry passing - a big inspiration! He will be missed by everyone who loves Rock 'n Roll. Love & Mercy- Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 18 марта 2017 г.
Рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин назвал Ч.Берри самым выдающимся рок-н-рольщиком в истории.
Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived.- Bruce Springsteen (@springsteen) 18 марта 2017 г.
"Покойся с миром, Чак Берри, мистер рок-н-ролл", - написал бывший участник группы The Beatles Ринго Старр в своем микроблоге.
R I P. And peace and love Chuck Berry Mr. rock 'n' roll music