Вибори у Кривому Розі та карантин через коронавірус - головні події доби

Під вечір, коли виборчі дільниці були зачинені, спочатку у Громадянській мережі ОПОРА повідомили, що явка на виборах станом на 20:00 становила 34,6%. Проте пізніше у ЦВК уточнили, що кінцева явка становила 35,14%.

У поліції повідомили, що під час виборів надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Зокрема, під час виборів жінка намагалася проголосувати за паспортом радянського зразка. Члени ДВК не видали їй бюлетень для голосування, а поліцейський роз’яснив причини відмови.

Коронавірус в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль допустив, що з січня необхідно буде запроваджувати більш жорстокі карантинні заходи.

Так, під заборону можуть потрапити ТРЦ, нічні клуби, святкові ярмарки, хостели, кінотеатри та музеї. Також можливі обмеження роботи громадського тарнспорту та закладів громадського харчування.

Цьому передувало те, що Міністерство охорони здоров’я планувало рекомендувати уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.

Коронавірус у світі

Станом на ранок понеділка у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися 67 027 780 людей, з них одужало 42 747 893. Кількість померлих зросла до 1 528 312.

У ВООЗ ввечері неділі повідомили, що у світі за добу було зареєстровано понад 605 тис. випадків зараження коронавірусом.

Президент відвідав Донбас

Вчора, у День Збройних сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій, у зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

Зокрема, на честь Дня ЗСУ Президент присвоїв чергові звання п'ятьом військовослужбовцям.

Переговори Лондона та Брюсселя

Призупинені в п’ятницю торгові переговори між Великобританією і ЄС поновилися в неділю в Брюсселі. Британська сторона відзначала, що це буде остання спроба сторін домовитися. В понеділок увечері хід дискусій обговорять в телефонній розмові британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, які вже провели годинну розмову в суботу.

Втім, видання The Guardian, із посиланням на інформовані джерела в Брюсселі, повідомило, що сторонам вдалося узгодити квоти на вилов риби у виключній економічній зоні Великої Британії, що було одним з головних протиріч між сторонами.