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Вчені склали найбільше генеалогічне древо, охопивши 13 мільйонів людей

Вчені склали найбільше генеалогічне древо, охопивши 13 мільйонів людей

Київ • УНН

 • 24393 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Генеалогічне древо для 13 мільйонів осіб склали генетики з США, про це УНН повідомляє з посиланням на журнал Science.

В основу дослідження лягли дані сайту присвяченого генеалогії. Дослідники вивчили інформацію з 86 млн профілів, встановивши родинні зв'язки між людьми. Всього було складено 5 млн генеалогічних древ. Найбільше древо охопило 13 млн осіб з 11 поколінь, що жили в 1650-2000 роках. Переважно це мешканці Європи і Північної Америки.

Дослідники вивчили також шляхи міграції, фактори, які впливають на тривалість життя і навіть моделі вибору партнерів для створення сім'ї.

Наприклад, вчені з'ясували, що жінки частіше змінювали місце проживання, але в той же час чоловіки їхали далі від місця народження, мабуть це було пов'язано з пошуком роботи, адже чоловіки частіше переїжджали в періоди економічних спадів.
Цікавий факт, який з'ясували вчені, пов'язаний з розвитком транспорту і транспортних комунікацій: люди, що народилися до 1800 року вибирали партнера для створення сім'ї в радіусі 8 кілометрів від місця проживання, починаючи з середини 19 столетья радіус збільшився до 19 кілометрів, а до 1950 років - до 100 кілометрів.

Також зазначається, що з 1650 років і до 19 століття середньостатистична пара в Європі і Північній Америці складалася з чотирьохюрідних кузенів.

Також згідно з результатами досліджень, старіння обумовлено генетикою всього лише на 16%, решта припадає на вплив зовнішніх чинників: умови життя, шкідливі звички і тому подібне.

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