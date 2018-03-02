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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58876 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70730 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73630 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105960 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Ученые составили самое большое генеалогическое древо, охватив 13 миллионов человек

Ученые составили самое большое генеалогическое древо, охватив 13 миллионов человек

Киев  •  УНН

 • 24392 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Генеалогическое древо для 13 миллионов человек составили генетики из США, об этом УНН сообщает со ссылкой на журнал Science.

В основу исследования легли данные сайта посвященного генеалогии. Исследователи изучили информацию из 86 млн профилей, установив родственные связи между людьми. Всего было составлено 5 млн генеалогических древ. Крупнейшее древо охватило 13 млн человек из 11 поколений, живших в 1650-2000 годах. Преимущественно это жители Европы и Северной Америки.

Исследователи изучили также пути миграции, факторы влияющие на продолжительность жизни и даже модели выбора партнеров для создания семьи.

Например, ученые выяснили, что женщины чаще меняли место жительства, но в тоже время мужчины уезжали дальше от места рождения, видимо это было связанно с поиском работы, потому как мужчины чаще переезжали в периоды экономических спадов.

Интересный факт, который выяснили ученые, связан с развитием транспорта и транспортных коммуникаций: люди, родившиеся до 1800 года выбирали партнера для создания семьи в радиусе 8 километров от места проживания, начиная с середины 19 столетья радиус увеличился до 19 километров, а к 1950 годам – до 100 километров.

Также отмечается, что с 1650 годов и до 19 века среднестатистическая пара в Европе и Северное Америке состояла из четырехюродных кузенов.

Также согласно результатам исследований, старение обусловлено генетикой всего лишь на 16%, остальное приходится на влияние внешних факторов: условия жизни, вредные привычки и так далее.

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