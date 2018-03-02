Ученые составили самое большое генеалогическое древо, охватив 13 миллионов человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Генеалогическое древо для 13 миллионов человек составили генетики из США, об этом УНН сообщает со ссылкой на журнал Science.
В основу исследования легли данные сайта посвященного генеалогии. Исследователи изучили информацию из 86 млн профилей, установив родственные связи между людьми. Всего было составлено 5 млн генеалогических древ. Крупнейшее древо охватило 13 млн человек из 11 поколений, живших в 1650-2000 годах. Преимущественно это жители Европы и Северной Америки.
Исследователи изучили также пути миграции, факторы влияющие на продолжительность жизни и даже модели выбора партнеров для создания семьи.
Например, ученые выяснили, что женщины чаще меняли место жительства, но в тоже время мужчины уезжали дальше от места рождения, видимо это было связанно с поиском работы, потому как мужчины чаще переезжали в периоды экономических спадов.
Интересный факт, который выяснили ученые, связан с развитием транспорта и транспортных коммуникаций: люди, родившиеся до 1800 года выбирали партнера для создания семьи в радиусе 8 километров от места проживания, начиная с середины 19 столетья радиус увеличился до 19 километров, а к 1950 годам – до 100 километров.
Также отмечается, что с 1650 годов и до 19 века среднестатистическая пара в Европе и Северное Америке состояла из четырехюродных кузенов.
Также согласно результатам исследований, старение обусловлено генетикой всего лишь на 16%, остальное приходится на влияние внешних факторов: условия жизни, вредные привычки и так далее.