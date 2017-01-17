В Японії чоловік, який збив жінку через Pokemon Go, отримав тюремний термін

48-річного Хірокі Нєгамі засуджений за неуважне водіння, наслідком якого стала загибель 39-річної Марі Хіморі у місті Кіото 12 вересня 2016 року.

Звинувачення прокуратури полягає в тому, що водія крана, очікуючи дозволяючого сигналу світлофора на перехресті грав у Pokemon Go на смартфоні і, не дивлячись уважно на дорогу, рушив. Кран зачепив жінку і протягнув її по дорозі 130 метрів. Жінка померла.

Як повідомляв УНН, популярний додаток для смартфонів Pokemon Go та інші ігри з використанням технології “доповненої реальності” навряд чи будуть доступні в Китаї найближчим часом, після того, як регулятор заявив, що не ліцензуватиме їх до оцінки потенційних ризиків для безпеки.