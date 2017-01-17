В Японии мужчина, который сбил женщину через Pokemon Go, получил тюремный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Водитель крана, который сбил насмерть женщину в Японии во время игры в Pokemon Go на смартфоне, во вторник приговорен к полутора годам тюрьмы с пятилетним испытательным сроком, передает УНН со ссылкой на Киодо.
48-летний Хироки Негами осужден за невнимательное вождение, следствием которого стала гибель 39-летней Мари Химори в городе Киото 12 сентября 2016.
Обвинения прокуратуры заключается в том, что водитель крана, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке играл в Pokemon Go на смартфоне и, несмотря внимательно на дорогу, тронулся. Кран зацепил женщину и протащил ее по дороге 130 метров. Женщина умерла.
Как сообщал УНН, популярное приложение для смартфонов Pokemon Go и другие игры с использованием технологии "дополненной реальности" вряд ли будут доступны в Китае в ближайшее время, после того, как регулятор заявил, что не будет лицензировать их до оценки потенциальных рисков для безопасности.