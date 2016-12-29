В Україні закривають ще один телеканал

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Телеканал UBR з 1 січня 2017 року припиняє мовлення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook випусковий редактор телевізійного каналу UBR Сергій Шинкар, передає УНН.

“Під ялиночку — новиночка, закрили UBR, сиротиночку...”, — написав С.Шинкар.

У коментарях до допису він також уточнив, що закривають повністю канал з 1 січня 2017 року.

“Так, повністю канал. З першого січня 2017 в ефірі просто “матрац”, — написав С.Шинкар.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що з 1 січня 2017 року припиняє мовлення англомовний проект Ukraine Today.

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