В Україні закривають ще один телеканал
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Телеканал UBR з 1 січня 2017 року припиняє мовлення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook випусковий редактор телевізійного каналу UBR Сергій Шинкар, передає УНН.
“Під ялиночку — новиночка, закрили UBR, сиротиночку...”, — написав С.Шинкар.
У коментарях до допису він також уточнив, що закривають повністю канал з 1 січня 2017 року.
“Так, повністю канал. З першого січня 2017 в ефірі просто “матрац”, — написав С.Шинкар.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що з 1 січня 2017 року припиняє мовлення англомовний проект Ukraine Today.