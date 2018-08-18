В Україні поменшало безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На кінець червня 2018 року в Україні було зареєстровано 303,9 тисяч безробітних. Це на 8% менше, ніж станом на червень 2017 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
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Водночас, у порівнянні з 2016 роком, кількість безробітних в Україні зменшилася на 27,9%.
Станом на кінець червня 2016 року в Україні було зареєстровано 388,9 тис. безробітних.
Як повідомляв УНН, Кіпр та Польща стали найпопулярнішими країнами серед українських заробітчан.