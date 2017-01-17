В трьох районах Києва на Водохреща чергуватимуть рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У зв’язку з проведенням свята Водохреща 19 січня у Києві рятувальна служба КП “Плесо” організовує чергування у місцях проведення масових святкувань. Таких точок у Києві буде шість. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Заради безпеки спеціалісти наполегливо рекомендуємо проводити занурювання у воду виключно під наглядом рятувальників у пристосованих для цього місцях.
Так, рятувальники чергуватимуть у:
— Дніпровському районі
пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);
пляж “Центральний” (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом);
пляж “Тельбін”.
— Оболонському районі
пляж “Вербний” (оз. Вербне);
— Деснянському районі
зона відпочинку “Троєщина”
— Голосіївському районі
зона відпочинку Галерна.