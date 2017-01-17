В трьох районах Києва на Водохреща чергуватимуть рятувальники

Заради безпеки спеціалісти наполегливо рекомендуємо проводити занурювання у воду виключно під наглядом рятувальників у пристосованих для цього місцях.

Так, рятувальники чергуватимуть у:

— Дніпровському районі

пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);

пляж “Центральний” (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом);

пляж “Тельбін”.

— Оболонському районі

пляж “Вербний” (оз. Вербне);

— Деснянському районі

зона відпочинку “Троєщина”

— Голосіївському районі

зона відпочинку Галерна.