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В трьох районах Києва на Водохреща чергуватимуть рятувальники

Київ • УНН

 • 7754 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У зв’язку з проведенням свята Водохреща 19 січня у Києві рятувальна служба КП “Плесо” організовує чергування у місцях проведення масових святкувань. Таких точок у Києві буде шість. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Заради безпеки спеціалісти наполегливо рекомендуємо проводити занурювання у воду виключно під наглядом рятувальників у пристосованих для цього місцях.

Так, рятувальники чергуватимуть у:

— Дніпровському районі

пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);
пляж “Центральний” (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом);
пляж “Тельбін”.

— Оболонському районі

пляж “Вербний” (оз. Вербне);

— Деснянському районі

зона відпочинку “Троєщина”

— Голосіївському районі

зона відпочинку Галерна.

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