В трех районах Киева на Крещение будут дежурить спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В связи с проведением праздника Крещения 19 января в Киеве спасательная служба КП "Плесо" организует дежурство в местах проведения массовых празднований. Таких точек в Киеве будет шесть. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Ради безопасности специалисты настоятельно рекомендуют проводить погружения в воду исключительно под наблюдением спасателей в приспособленных для этого местах.
Так, спасатели будут дежурить в:
- Днепровском районе
пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом);
пляж "Тельбин".
- Оболонском районе
пляж "Вербный" (оз. Вербное)
- Деснянском районе
зона отдыха "Троещина"
- Голосеевском районе
зона отдыха Галерная.