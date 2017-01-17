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12 марта, 19:49 • 109488 просмотра

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12 марта, 15:33 • 142952 просмотра

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12 марта, 14:19 • 121596 просмотра

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12 марта, 06:47 • 122545 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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11 марта, 18:08 • 140570 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144767 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В трех районах Киева на Крещение будут дежурить спасатели

В трех районах Киева на Крещение будут дежурить спасатели

Киев • УНН

 • 7754 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В связи с проведением праздника Крещения 19 января в Киеве спасательная служба КП "Плесо" организует дежурство в местах проведения массовых празднований. Таких точек в Киеве будет шесть. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Ради безопасности специалисты настоятельно рекомендуют проводить погружения в воду исключительно под наблюдением спасателей в приспособленных для этого местах.

Так, спасатели будут дежурить в:

- Днепровском районе

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом);
пляж "Тельбин".

- Оболонском районе

пляж "Вербный" (оз. Вербное)

- Деснянском районе

зона отдыха "Троещина"

- Голосеевском районе

зона отдыха Галерная.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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