В поліції розповіли подробиці розшуку чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки та дитини на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В поліції розповіли останні подробиці щодо плану “Сирена”, який ввели в Одеській області аби розшукати підозрюваного в убивстві жінки та дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Наразі встановлено, що зловмисник мав намір скоїти гучний злочин. В його планах було скоїти наїзд у великий натовп людей в Одесі. Для цього, після вбивства жінки та її доньки в Овідіополі, чоловік сів у вантажний автомобіль і рушив до обласного центру. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився.
Аби не допустити кровопролиття поліцейські заблокували в’їзд до Одеси та почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху якнайдалі від обласного центру. Скориставшись перевагою у прохідності вантажівки зловмисник виїхав у поле. Маючи перевагу у прохідності над легковиками поліцейських він на деякий час відірвався від переслідування. Після того як його вантажівка застрягла в оранці, він покинув її та побіг полем.
Наразі правоохоронці оточили місце, де в останнє бачили зловмисника. На місці працюють кінологи зі службовими собаками, поліцейські спецпідрозділи та військовослужбовці Національної гвардії України. Розшукові заходи тривають.
Нагадаємо, план "Сирена" ввели в Одеській області: поліція шукає підозрюваного в убивстві жінки та дитини.