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В полиции рассказали подробности розыска мужчины, который подозревается в убийстве женщины и ребенка в Одесской области

В полиции рассказали подробности розыска мужчины, который подозревается в убийстве женщины и ребенка в Одесской области

Киев • УНН

 • 10004 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В полиции рассказали последние подробности плана "Сирена", который ввели в Одесской области, чтобы разыскать подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.

Установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было въехать в большую толпу людей в Одессе. Для этого, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, мужчина сел в грузовой автомобиль и двинулся в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра. Имея превосходство в проходимости над легковушками полицейских он выехал в поле и на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла, он бросил ее и попытался скрыться.

Сейчас правоохранители оцепили место, где в последний раз видели злоумышленника. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, план "Сирена" ввели в Одесской области: полиция ищет подозреваемого в убийстве женщины и ребенка.

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