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В партії "Лікуд" пропонують змістити Біньяміна Нетаньяху

В партії "Лікуд" пропонують змістити Біньяміна Нетаньяху

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Депутат ізраїльської партії “Лікуд” Гідеон Саар у неділю, 24 листопада, запропонував провести до 11 грудня вибори голови партії. Вони можуть призвести до зміщення з посади лідера партії чинного прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Про це пише DW, передає УНН.

Це стало першою офіційною спробою змістити Нетаньяху з посади лідера партії після того, як цього тижня генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції, повідомляє агенція dpa. Зокрема, проти Нетаньяху розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво.

Лояльні Нетаньяху члени партії, у тому числі міністерка культури та спорту Мірі Регев, одразу відкинули можливість проведення внутрішньопартійних виборів. Поки не відомо, скільки з 32 депутатів фракції та трьох тисяч членів центрального комітету “Лікуда” можуть підтримати заклик до праймеріз.

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Тиск на Нетаньяху посилюється через те, що він вже двічі після виборів не зміг сформувати уряд. Через це 21 листопада президент країни вперше за всю її історію уповноважив Кнесет визначитися з кандидатурою прем’єр-міністра та сформувати уряд. Якщо ізраїльські законодавці не зможуть до 11 грудня визначитися з кандидатом на пост майбутнього прем’єра, на Ізраїль чекатимуть наступні парламентські вибори, треті з початку цього року.

Якщо Нетаньяху буде зміщено з посади лідера “Лікуда”, новий очільник партії стане кандидатом на посаду прем’єра на наступних виборах. Колишній міністр освіти та внутрішніх справ Гідеон Саар, який запропонував проведення праймеріз, вважається впливовим членом “Лікуда”.

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У першій справі Біньяміна Нетаньяху звинувачують в отриманні дорогих подарунків від багатіїв у обмін на поблажливе ставлення та підтримку. Слідчі вважають, що Нетаньяху та його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів. У другій справі ізраїльському прем’єр-міністру закидають змову з власником критичної до його політсили газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньяху нашкодити конкуруючому виданню, що було, власне, прихильним до лінії прем’єра, газета Yedioth Ahronoth друкувала матеріали про Нетаньяху позитивної тональності.

Третя справа проти Нетаньяху вважається найсерйознішою. Його підозрюють в тому, що він ішов на поступки власнику контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловічу в обмін на позитивне висвітлення інформації про Нетаньяху на новинному сайті Walla, що так само належав Еловічу. У ще одній справі, що розслідує можливу корупцію під час поставок німецьких підводних човнів та інших бойових суден для потреб Ізраїлю, Нетаньяху проходить не як підозрюваний.

Варто нагадати, що ще на початку 2018 року поліція Ізраїлю повідомила адвокатам Беньяміна Нетаньяху, що виступить з рекомендацією висунути звинувачення проти діючого прем’єр-міністра єврейської держави за двома розслідуваним у його відношенні справах про зловживання.

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