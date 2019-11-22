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Нетаньяху прокоментував висунуті проти нього звинувачення

Нетаньяху прокоментував висунуті проти нього звинувачення

Київ • УНН

 • 7599 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав висунуті проти нього звинувачення спробою перевороту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За словами Нетаньяху, генеральний прокурор пред'явив йому звинувачення на підставі неправдивих тверджень.

"Те, що ми бачимо сьогодні, є спробою перевороту проти прем'єр-міністра на основі помилкових тверджень", - сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт оголосив про рішення висунути обвинувачення прем’єр-міністру країни Біньяміну Нетаніягу за трьома кримінальними справами.

Нетаніягу звинуватять в шахрайстві, у хабарництві та в зловживанні довірою, офіційно це буде зроблено пізніше.

Як зазначає Reuters, Нетаніягу не зобов’язаний йти з посади прем’єр-міністра після пред’явлення звинувачень.

До сих пір в історії Ізраїлю жоден прем’єр не був офіційно звинувачений в будь-яких злочинах під час свого перебування на посаді. Нетаніягу є прем’єром Ізраїлю з 2009 року. Він також займав цю посаду в 1996-1999 роках.

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