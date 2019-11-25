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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В партии "Ликуд" предлагают сместить Биньямина Нетаньяху

В партии "Ликуд" предлагают сместить Биньямина Нетаньяху

Киев  •  УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Депутат израильской партии “Ликуд” Гидеон Саар в воскресенье, 24 ноября, предложил провести до 11 декабря выборы председателя партии. Они могут привести к смещению с поста лидера партии действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет DW, передает УНН.

Это стало первой официальной попыткой сместить Нетаньяху с поста лидера партии после того, как на этой неделе генпрокурор Израиля выдвинул против него обвинения в коррупции, сообщает агентство dpa. В частности, против Нетаньяху расследуют три отдельных дела, в рамках которых его обвиняют в таких противоправные действия, как мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничестве.

Лояльные Нетаньяху члены партии, в том числе министр культуры и спорта Мири Регев, сразу отвергли возможность проведения внутрипартийных выборов. Пока неизвестно, сколько из 32 депутатов фракции и трех тысяч членов центрального комитета “Ликуда” могут поддержать призыв к праймериз.

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Давление на Нетаньяху усугубляется тем, что он уже дважды после выборов не смог сформировать правительство. Из-за этого 21 ноября президент страны впервые за всю ее историю уполномочил Кнессет определиться с кандидатурой премьер-министра и сформировать правительство. Если израильские законодатели не смогут до 11 декабря определиться с кандидатом на пост будущего премьера, на Израиль ждать следующие парламентские выборы, третьи с начала этого года.

Если Нетаньяху будет смещен с поста лидера “Ликуда”, новый глава партии станет кандидатом на пост премьера на следующих выборах. Бывший министр образования и внутренних дел Гидеон Саар, который предложил проведение праймериз, считается влиятельным членом “Ликуда”.

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По первому делу Биньямина Нетаньяху обвиняют в получении дорогих подарков от богачей в обмен на снисходительное отношение и поддержку. Следователи считают, что Нетаньяху и его жена получили таких подарков на сумму около одного миллиона шекелей. По второму делу израильском премьер-министру вменяют сговор с владельцем критической к его политсилы газеты Yedioth Ahronoth Арнон Мозесом. Следствие считает, что в обмен на обещание Нетаньяху навредить конкурирующем изданию, что было, собственно, приверженным к линии премьера, газета Yedioth Ahronoth печатала материалы о Нетаньяху положительной тональности.

Третье дело против Нетаньяху считается наиболее серьезным. Его подозревают в том, что он шел на уступки владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Еловичу в обмен на положительное освещение информации о Нетаньяху на новостном сайте Walla, который так же принадлежал Еловичу. В еще одном деле, что расследует возможную коррупцию при поставках немецких подводных лодок и других боевых судов для нужд Израиля, Нетаньяху проходит не как подозреваемый.

Стоит напомнить, что еще в начале 2018 года полиция Израиля сообщила адвокатам Беньямина Нетаньяху, что выступит с рекомендацией выдвинуть обвинения против действующего премьер-министра еврейского государства по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях.

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