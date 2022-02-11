В останній вагон: ДБР відкрило справу на поліцейських, яких вже звільнив Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань сьогодні заявило, що порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Таким чином Бюро хоче розслідувати дії, зокрема, і начальника поліції Харківської області, вже звільненого з посади наказом міністра, повідомляє УНН.
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“Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ)”, — йдеться в повідомленні ДБР.
Відомо, що ще вчора в МВС відреагували на ймовірно неправомірні дії поліції Харківщини і були ухвалені відповідні кадрові рішення — начальник поліції області був звільнений. А справу щодо ДТП було передано на розслідування до Головного слідчого управління Нацполіції.
Як повідомляв УНН, з чоловіка, який намагався взяти на себе провину у вчиненні ДТП, вже зняті обвинувачення у його вчиненні. Однак, щодо нього відкрито кримінальне провадження за введення слідства в оману — неправдиві свідчення.
Контекст
ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого увечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.
Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув. Як стало відомо УНН, йдеться про чоловіка 1985 року народження.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області. Наразі розслідування триває.
Справа Димінського
Слід зауважити, що ситуація нагадує справу бізнесмена Петра Димінського.
18 серпня 2017 року автомобіль, яким найімовірніше керував Петро Димінський, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області. Унаслідок цього загинула 31-річна Наталія Тріла.
Декілька свідків стверджували, що не бачили того дня за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG Петра Димінського. Пізніше їх слова були піддані сумнівам, та їм були висунені обвунувачення у наданні лжесвідчень.
Вину в аварії на себе взяв співзасновник компанії “Приватна охоронна фірма "Ірбіс" Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського.
Сам Димінський за кілька днів після ДТП вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви й вже не повернувся назад. Його оголосили у всеукраїнський розшук та за лінією Інтерполу. Водночас Димінський звернувся до Інтерполу і сказав, що його “політично переслідують”. У МВС кажуть, що, можливо, повторно звернуться до Інтерполу.
Додамо також, що, за наявною у відкритих джерелах інформацією, бізнесмен Олександр Ярославський терміново вилетів до Лондона.