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В ОПУ обговорили українсько-польські відносини із заступником держсекретаря МЗС Польщі

В ОПУ обговорили українсько-польські відносини із заступником держсекретаря МЗС Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив із заступником держсекретаря МЗС Польщі Марчином Пшидачем подальші кроки у розвитку українсько-польських відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОПУ.

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про зусилля, докладені Президентом України Володимиром Зеленським з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, а також про результати саміту, який відбувся 9 грудня в Парижі.

Марчин Пшидач підтвердив незмінну підтримку Польщею територіальної цілісності та суверенітету України й висловив готовність офіційної Варшави продовжувати тиск на Російську Федерацію з метою виконання Мінських домовленостей.

Сторони обговорили пріоритетні напрями взаємодії у контексті реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України. Польща налаштована продовжувати активну підтримку нашої держави у цьому напрямі.

Під час зустрічі йшлося про основні питання двостороннього порядку денного, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав, а також під час засідання Консультаційного комітету Президентів України і Республіки Польща 5 листопада 2019 року у Львові.

Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам’яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт та очікує на відповідні кроки з боку польської сторони щодо упорядкування місць української пам’яті на території Польщі.

Співрозмовники узгодили графік заходів політичного діалогу на найвищому рівні на найближчі місяці.

Нагадаємо, оператори ГТС Польщі та України домовились про умови співпраці на наступний рік.

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