В.Омелян заявив про погіршення фінансово-економічних показників "Укрзалізниці"

"Держава знову попадає в полосу некерованості "Укрзалізницею", ми бачимо, що реформа не відбувається, ми бачимо, що корпоратизація зупинена, ми бачимо, що фінансово-економічні показники погіршуються, ситуація з корупцією не покращується", - сказав В.Омелян.

Він зазначив, що Мінінфраструктури тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо корупційних справ.

"У нас просто міняються обличчя на потоках, а ми не бачимо, що поток всякає. Я бачу чітко, що навіть задекларована самим керівником "Укрзалізниці" на сьогодні Бальчуном економія 7 млрд грн, яка мала бути за рахунок знищення корупційного ресурсу на УЗ, там насправді навіть більше ніж 7 млрд грн, на сьогодні немає жодного результату", - сказав В.Омелян.

Міністр підкреслив, що в "Укрзалізниці" у 2016 році були підвищені тарифи на 15%. "Це плюс 3,8 млрд грн додаткових доходів УЗ, куди поділися 3 млрд грн? Ми маємо тільки 300 млн грн прибутку", - сказав В.Омелян.