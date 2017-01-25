В.Омелян заявив про погіршення фінансово-економічних показників "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр інфрсаструктури Володимир Омелян заявив про погіршення фінансово-економічних показників "Укрзалізниці". Про це він сказав журналістам перед засіданням уряду в середу, передає кореспондент УНН.
"Держава знову попадає в полосу некерованості "Укрзалізницею", ми бачимо, що реформа не відбувається, ми бачимо, що корпоратизація зупинена, ми бачимо, що фінансово-економічні показники погіршуються, ситуація з корупцією не покращується", - сказав В.Омелян.
Він зазначив, що Мінінфраструктури тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо корупційних справ.
"У нас просто міняються обличчя на потоках, а ми не бачимо, що поток всякає. Я бачу чітко, що навіть задекларована самим керівником "Укрзалізниці" на сьогодні Бальчуном економія 7 млрд грн, яка мала бути за рахунок знищення корупційного ресурсу на УЗ, там насправді навіть більше ніж 7 млрд грн, на сьогодні немає жодного результату", - сказав В.Омелян.
Міністр підкреслив, що в "Укрзалізниці" у 2016 році були підвищені тарифи на 15%. "Це плюс 3,8 млрд грн додаткових доходів УЗ, куди поділися 3 млрд грн? Ми маємо тільки 300 млн грн прибутку", - сказав В.Омелян.