В.Омелян заявил об ухудшении финансово-экономических показателей "Укрзализныцы"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министр инфрсаструктуры Владимир Омелян заявил об ухудшении финансово-экономических показателей "Укрзализныцы". Об этом он сказал журналистам перед заседанием правительства в среду, передает корреспондент УНН.
"Государство снова попадает в полосу неуправляемости" Укрзализныцей ", мы видим, что реформа не происходит, мы видим, что корпоратизация остановлена, мы видим, что финансово-экономические показатели ухудшаются, ситуация с коррупцией не улучшается", - сказал В.Омелян.
Он отметил, что Мининфраструктуры тесно сотрудничает с правоохранительными органами по коррупционным делам.
"У нас просто меняются лица на потоках, а мы не видим, что поток иссякает. Я вижу четко, что даже задекларированная самим руководителем" Укрзализныцы "на сегодня Бальчуном экономия 7 млрд грн, которая должна быть за счет уничтожения коррупционного ресурса на УЗ, там на самом деле даже больше чем 7 млрд грн, сегодня нет ни одного результата ", - сказал В.Омелян.
Министр подчеркнул, что на "Укрзализныце" в 2016 году были повышены тарифы на 15%. "Это плюс 3,8 млрд. грн дополнительных доходов УЗ, куда делись 3 млрд грн? Мы имеем только 300 млн грн прибыли", - сказал В.Омелян.