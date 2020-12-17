В окупованому Донецьку роздавали подарунки з символікою "ДНР" від імені українського бізнесмена Бориса Кауфмана

На подарунках можна бачити портрет українського олігарха і тютюнового монополіста Бориса Кауфмана. Також, можна побачити, що сама листівка виконана в кольорах терористичної організації "ДНР".

Борис Кауфман відомий тим, що володіє в Україні тютюнової монополією "Тедіс-Україна", яку звинувачують у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Генпрокуратура продовжує розслідування зв'язку Бориса Кауфмана з фінансуванням терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".