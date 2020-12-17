В окупованому Донецьку роздавали подарунки з символікою "ДНР" від імені українського бізнесмена Бориса Кауфмана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У групах в забороненої в Україні соціальної мережі VK.com "Донецьк LIVE" і "Донецьк Вконтакте" з'явилися новини про роздачу дитячих подарунків на центральній площі Донецька, передає УНН з посиланням на " Голос.UA ".
На подарунках можна бачити портрет українського олігарха і тютюнового монополіста Бориса Кауфмана. Також, можна побачити, що сама листівка виконана в кольорах терористичної організації "ДНР".
Борис Кауфман відомий тим, що володіє в Україні тютюнової монополією "Тедіс-Україна", яку звинувачують у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Генпрокуратура продовжує розслідування зв'язку Бориса Кауфмана з фінансуванням терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".