В оккупированном Донецке раздавали подарки с символикой "ДНР" от имени украинского бизнесмена Бориса Кауфмана

На подарках можно видеть портрет украинского олигарха и табачного монополиста Бориса Кауфмана. Также, можно увидеть, что сама открытка выполнена в цветах террористической организации “ДНР”.

Борис Кауфман известен тем, что владеет в Украине табачной монополией “Тедис-Украина”, которую обвиняют в финансировании террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Генпрокуратура продолжает расследование связи Бориса Кауфмана с финансированием террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.