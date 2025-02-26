В Офісі Омбудсмана просили про потребу евакуації дітей з інтернатних закладів на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію

В Офісі Омбудсмана направили лист до Дніпропетровської обласної військової адміністрації з проханням розглянути можливість евакуації дітей з інтернатних закладів Криворізького, Синельниківського та Павлоградського району через безпекову ситуацію. Про це журналісту УНН повідомила представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова.

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В Офісі Омбудсмана зазначили, що лист від 10 лютого та стосувався Криворізького, Синельниківського та Павлоградського району.

У Кривому Розі потрібно пріоритезувати евакуацію "Будинку дитини". "Будинок дитини" - це діти до чотирьох років. Там 22 дитини. Це діти, які потребують навіть для спуску в укриття особливої уваги, великої кількості персоналу. Ми написали минулого тижня лист (до Дніпропетровської обласної військової адміністрації – ред.) з проханням провести оцінку рівня безпеки й прийняли рішення про евакуацію у разі наявності підстав