В Офісі Омбудсмана просили про потребу евакуації дітей з інтернатних закладів на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 8854 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53440 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 96197 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 117028 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107875 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151370 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120491 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136067 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134035 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127733 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121609 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 55594 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 47260 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28722 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 23335 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 117028 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121609 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151370 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194144 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124104 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126260 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155884 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136267 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143726 перегляди
Актуальне
В Офісі Омбудсмана просили про потребу евакуації дітей з інтернатних закладів на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію

В Офісі Омбудсмана просили про потребу евакуації дітей з інтернатних закладів на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію

Київ  •  УНН

 • 22746 перегляди

Read in English

Офіс Омбудсмана звернувся до Дніпропетровської ОВА щодо евакуації дітей з інтернатів Криворізького, Синельниківського та Павлоградського районів. Особлива увага приділяється "Будинку дитини" у Кривому Розі, де перебувають 22 дитини віком до 4 років.

В Офісі Омбудсмана направили лист до Дніпропетровської обласної військової адміністрації з проханням розглянути можливість евакуації дітей з інтернатних закладів Криворізького, Синельниківського та Павлоградського району через безпекову ситуацію. Про це журналісту УНН повідомила представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова.

Деталі

В  Офісі Омбудсмана зазначили, що лист від 10 лютого  та стосувався Криворізького, Синельниківського та Павлоградського району.

У Кривому Розі потрібно пріоритезувати евакуацію "Будинку дитини". "Будинок дитини" - це діти до чотирьох років. Там 22 дитини. Це діти, які потребують навіть для спуску в укриття особливої уваги, великої кількості персоналу. Ми написали минулого тижня лист (до Дніпропетровської обласної військової адміністрації – ред.) з проханням провести оцінку рівня безпеки й прийняли рішення про евакуацію у разі наявності підстав

- сказала Суслова.

В  Офісі Омбудсмана додали, що під назвою "Будинок дитини" йдеться про Криворізький, Кам'янський та Дніпропетровський будинки, які були трансформовані та об'єднані в один "Криворізький Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям".  

За її словами причина для евакуації – це безпекова ситуація.

Заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу Департаменту моніторингу додержання прав дитини Владислав Онищенко зауважив, що керівник обласної військової адміністрації має постійно, безперервно аналізувати стан безпеки дітей не залежно від того, чи 50 км, чи 55 км до лінії фронту, враховуючи такі фактори, як наявність комунікацій (електричної енергії та опалення), укриття та його стан, відстань від закладу до об'єктів критичної інфраструктури, територій активних бойових дій, ТОТ.

Ми нещодавно дивилися інфодовідку по Кривому Рогу, де найдовша тривога тривала майже 12,5 годин. Ми розуміємо, що понад 12 годин дитина має перебувати в укритті! Але якщо ми подивимося, яким чином обладнані укриття, то зрозуміємо, що діти перебувають в приміщенні без належного освітлення, санітарно-гігієнічних умов, без місць для лежання (для дітей, які мають денний сон або перебувають в укритті вночі). Тому вихователі фактично або тримають дітей в небезпеці під час повітряної тривоги (не переміщуючи в укриття), або утримують дітей в місцях, де не забезпечені їх базові потреби, незадовільний санітарно-гігієнічний стан

- розповів УНН Онищенко.

Доповнення

Ексголова Новопавлівської громади, що межує з Донеччиною, Микола Гаврилов, який 13 лютого разом з депутатами склав повноваження, розповів Суспільному, що через наближення лінії фронту та постійні обстріли, зокрема керованими авіаційними бомбами, посадовці сільської ради закликали оголосити примусову евакуацію. Та на їхні прохання про внесення громади до зони бойових дій та створення військової адміністрації — не відповідали. В громаді триває добровільна евакуація.

Додамо

Армія рф 17 січня, завдала ударів по Кривому Рогу  Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджень зазнали навчальний заклад і житлова забудова.

російська атака на Кривий Ріг: що відомо про наслідки обстрілу17.01.25, 12:51 • 27790 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
dniproДніпро
kryvyi-rihКривий Ріг
donetskДонецьк

Звернутися з питань розміщення реклами