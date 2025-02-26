В Офісі Омбудсмана просили про потребу евакуації дітей з інтернатних закладів на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію
Київ • УНН
Офіс Омбудсмана звернувся до Дніпропетровської ОВА щодо евакуації дітей з інтернатів Криворізького, Синельниківського та Павлоградського районів. Особлива увага приділяється "Будинку дитини" у Кривому Розі, де перебувають 22 дитини віком до 4 років.
В Офісі Омбудсмана направили лист до Дніпропетровської обласної військової адміністрації з проханням розглянути можливість евакуації дітей з інтернатних закладів Криворізького, Синельниківського та Павлоградського району через безпекову ситуацію. Про це журналісту УНН повідомила представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова.
Деталі
В Офісі Омбудсмана зазначили, що лист від 10 лютого та стосувався Криворізького, Синельниківського та Павлоградського району.
У Кривому Розі потрібно пріоритезувати евакуацію "Будинку дитини". "Будинок дитини" - це діти до чотирьох років. Там 22 дитини. Це діти, які потребують навіть для спуску в укриття особливої уваги, великої кількості персоналу. Ми написали минулого тижня лист (до Дніпропетровської обласної військової адміністрації – ред.) з проханням провести оцінку рівня безпеки й прийняли рішення про евакуацію у разі наявності підстав
В Офісі Омбудсмана додали, що під назвою "Будинок дитини" йдеться про Криворізький, Кам'янський та Дніпропетровський будинки, які були трансформовані та об'єднані в один "Криворізький Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям".
За її словами причина для евакуації – це безпекова ситуація.
Заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу Департаменту моніторингу додержання прав дитини Владислав Онищенко зауважив, що керівник обласної військової адміністрації має постійно, безперервно аналізувати стан безпеки дітей не залежно від того, чи 50 км, чи 55 км до лінії фронту, враховуючи такі фактори, як наявність комунікацій (електричної енергії та опалення), укриття та його стан, відстань від закладу до об'єктів критичної інфраструктури, територій активних бойових дій, ТОТ.
Ми нещодавно дивилися інфодовідку по Кривому Рогу, де найдовша тривога тривала майже 12,5 годин. Ми розуміємо, що понад 12 годин дитина має перебувати в укритті! Але якщо ми подивимося, яким чином обладнані укриття, то зрозуміємо, що діти перебувають в приміщенні без належного освітлення, санітарно-гігієнічних умов, без місць для лежання (для дітей, які мають денний сон або перебувають в укритті вночі). Тому вихователі фактично або тримають дітей в небезпеці під час повітряної тривоги (не переміщуючи в укриття), або утримують дітей в місцях, де не забезпечені їх базові потреби, незадовільний санітарно-гігієнічний стан
Доповнення
Ексголова Новопавлівської громади, що межує з Донеччиною, Микола Гаврилов, який 13 лютого разом з депутатами склав повноваження, розповів Суспільному, що через наближення лінії фронту та постійні обстріли, зокрема керованими авіаційними бомбами, посадовці сільської ради закликали оголосити примусову евакуацію. Та на їхні прохання про внесення громади до зони бойових дій та створення військової адміністрації — не відповідали. В громаді триває добровільна евакуація.
Додамо
Армія рф 17 січня, завдала ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджень зазнали навчальний заклад і житлова забудова.
російська атака на Кривий Ріг: що відомо про наслідки обстрілу17.01.25, 12:51 • 27790 переглядiв