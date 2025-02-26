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В Офисе Омбудсмана просили о необходимости эвакуации детей из интернатных учреждений на Днепропетровщине из-за ситуации с безопасностью

В Офисе Омбудсмана просили о необходимости эвакуации детей из интернатных учреждений на Днепропетровщине из-за ситуации с безопасностью

Киев  •  УНН

 • 1394 просмотра

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Офис Омбудсмана обратился в Днепропетровскую ОГА по эвакуации детей из интернатов Криворожского, Синельниковского и Павлоградского районов. Особое внимание уделяется «Дому ребенка» в Кривом Роге, где находятся 22 ребенка в возрасте до 4 лет.

В Офисе Омбудсмана направили письмо в Днепропетровскую областную военную администрацию с просьбой рассмотреть возможность эвакуации детей из интернатных учреждений Криворожского, Синельниковского и Павлоградского района из-за ситуации с безопасностью. Об этом журналисту УНН сообщила представитель Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова.

Детали

В  Офисе Омбудсмана отметили, что письмо от 10 февраля  и касалось Криворожского, Синельниковского и Павлоградского района.

В Кривом Роге нужно приоритезировать эвакуацию «Дома ребенка». «Дом ребенка» - это дети до четырех лет. Там 22 ребенка. Это дети, которые требуют даже для спуска в укрытие особого внимания, большого количества персонала. Мы написали на прошлой неделе письмо (в Днепропетровскую областную военную администрацию - ред.) с просьбой провести оценку уровня безопасности и приняли решение об эвакуации в случае наличия оснований

- сказала Суслова.

В  Офисе Омбудсмана добавили, что под названием «Дом ребенка» речь идет о Криворожском, Каменском и Днепропетровском домах, которые были трансформированы и объединены в один «Криворожский Центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям».  

По ее словам причина для эвакуации - это ситуация с безопасностью.

Заместитель директора департамента - начальник отдела мониторинга Департамента мониторинга соблюдения прав ребенка Владислав Онищенко отметил, что руководитель областной военной администрации должен постоянно, непрерывно анализировать состояние безопасности детей независимо от того, 50 км или 55 км до линии фронта, учитывая такие факторы, как наличие коммуникаций (электрической энергии и отопления), укрытие и его состояние, расстояние от заведения до объектов критической инфраструктуры, территорий активных боевых действий, ВОТ.

Мы недавно смотрели инфосправку по Кривому Рогу, где самая длинная тревога длилась почти 12,5 часов. Мы понимаем, что 12 часов ребенок должен находиться в укрытии, но если мы посмотрим каким образом оборудованы укрытия, то поймем, что это фактически приравнивается к жестокому обращению с ребенком, когда их закрывают в помещении без должного света, где-то одна лампочка висит, помещение грязное, сырое, без мест для лежания. Дети, которые маленькие имеют дневной сон. Поэтому у воспитателей варианты или держать детей в опасности во время воздушной тревоги, или удерживать детей в местах ненадлежащего санитарно-гигиенического состояния

- рассказал УНН Онищенко.

Дополнение

Экс-глава Новопавловской громады, граничащей с Донецкой областью, Николай Гаврилов, который 13 февраля вместе с депутатами сложил полномочия, рассказал Общественному, что из-за приближения линии фронта и постоянных обстрелов, в частности управляемыми авиационными бомбами, чиновники сельского совета призвали объявить принудительную эвакуацию. Но на их просьбы о внесении громады в зону боевых действий и создание военной администрации - не отвечали. В громаде продолжается добровольная эвакуация.

Добавим

Армия рф 17 января, нанесла удары по Кривому Рогу  Днепропетровской области, в результате чего повреждения получили учебное заведение и жилая застройка.

российская атака на Кривой Рог: что известно о последствиях обстрела17.01.25, 12:51 • 27778 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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