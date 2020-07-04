В Одеській області тіло 17-річного хлопця виявили у 20-метровій трубі шкільної котельні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні, 4 липня, тіло 17-річного юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, без ознак життя виявив його батько у 20-метровій трубі шкільної котельні, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ГУ НП в Одеській області.
"Сьогодні, 4 липня, тіло юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, без ознак життя виявив його батько у 20-метровій трубі шкільної котельні. Попередня причина смерті - самогубство", - йдеться у повідомленні.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції та рятувальники, повідомили правоохоронці.
У поліції додали, що повідомлення про зникнення неповнолітнього до поліції надійшло 30 червня. На його розшук був орієнтований особовий склад поліції регіону та громадськість. Відомості за фактом зникнення поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України. В рамках провадження буде призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті загиблого.
Наразі причини та обставини трагедії з’ясовуються.
Нагадаємо, на Прикарпатті виявили тіло зниклої під час піку паводків жінки.