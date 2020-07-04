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4 марта, 15:53 • 122730 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124687 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103024 просмотра

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В Одесской области тело 17-летнего парня обнаружили в 20-метровой трубе школьной котельной

В Одесской области тело 17-летнего парня обнаружили в 20-метровой трубе школьной котельной

Киев  •  УНН

 • 18397 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня, 4 июля, тело 17-летнего юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центре ГУ НП в Одесской области.

"Сегодня, 4 июля, тело юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной. Предварительная причина смерти - самоубийство", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели, сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 30 июня. На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность. Сведения по факту исчезновения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти погибшего.

Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, на Прикарпатье обнаружили тело пропавшей во время пика паводков женщины.

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