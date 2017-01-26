В.Нуланд покидає держдеп США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд і ще декілька високопоставлених американських дипломатів залишають свої посади і йдуть з держдепартаменту, повідомляє Associated Press, передає УНН.
Заступник держсекретаря з питань управління Патрік Ф. Кеннеді планує вийти на пенсію у п'ятницю, йдеться в повідомленні держдепартаменту.
До нього приєдналися двоє помічників секретаря Джойс Барр і Мішель Бонд, які подали у відставку в середу. Джентрі Сміт, який керує управлінням у справах іноземних представництв, також йде.
Ці четверо приєдналися до зростаючого списку дипломатів, які перебували на службі довгий час, але відмовляються залишитися в адміністрації Д.Трампа. "Цей список включає в себе Вікторію Нуланд, помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії, і Грегорі Старра, помічника держсекретаря з дипломатичної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, хоч жоден з чиновників безпосередньо не пов'язує свою відставку з Д.Трампом, утім багато дипломатів в приватних розмовах висловили занепокоєння з приводу служби в його адміністрації, враховуючи позиції, які він зайняв з багатьох питань зовнішньої політики.
Нагадаємо, В.Нуланд і помічник президента РФ Владислав Сурков провели декілька зустрічей для підтримки зусиль з врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема, обговорюючи мінські угоди.