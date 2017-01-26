В.Нуланд покидает госдеп США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще несколько высокопоставленных американских дипломатов покидают свои должности и уходят из госдепартамента, сообщает Associated Press, передает УНН.
Заместитель госсекретаря по вопросам управления Патрик Ф. Кеннеди планирует выйти на пенсию в пятницу, говорится в сообщении госдепартамента.
К нему присоединились двое помощников секретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, подавших в отставку в среду. Джентри Смит, руководит управлением по делам иностранных представительств, также идет.
Эти четверо присоединились к растущему списку дипломатов, находившихся на службе долгое время, но отказываются остаться в администрации Д.Трампа. "Этот список включает в себя Викторию Нуланд, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, и Грегори Старра, помощника госсекретаря по дипломатической безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, хоть ни один из чиновников напрямую не связывает свою отставку с Д.Трампом, впрочем многие дипломаты в частных разговорах выразили обеспокоенность по поводу службы в его администрации, учитывая позиции, которые он занял по многим вопросам внешней политики.