В Канаді в ДТП загинули хокеїсти

Деталі

Як йдеться у повідомленні, автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. Внаслідок цього загинули усі, хто був в автівці — двоє 16-річних юнаків і один 17-річний. Вони були хокеїстами і виступали в різних молодіжних лігах.

Цитата

“Висловлюю найглибші співчуття від імені всієї організації сім’ї Раймер і сім’ям Ронина Шарми і Паркера Магнуссона. Калеб був юнаком з блискучим майбутнім як на льоду, так і за його межами. Він був відмінним товаришем по команді і відмінним другом”, - заявив генеральний директор “Ойл Кінгз” Кірт Хілл.

We are deeply saddened to learn of the tragic passing of #OilKings 2019 first-round draft pick Caleb Reimer at the age of 16. Caleb was part of our family & will be a tremendous loss in all of our hearts.



Full statement: https://t.co/VEWKKKccrz pic.twitter.com/2Pp0pVowHC

— Edmonton Oil Kings (@EdmOilKings) August 22, 2021

Нагадаємо

Вісім людей загинули, десятки поранені внаслідок аварії автобуса в Угорщині.