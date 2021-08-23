В Канаді в ДТП загинули хокеїсти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У канадському місті Суррей, провінція Британська Колумбія, троє юних канадських хокеїста загинули в ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на клуб Західної хокейної ліги “Едмонтон Ойл Кінгз” в Twitter.
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Як йдеться у повідомленні, автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. Внаслідок цього загинули усі, хто був в автівці — двоє 16-річних юнаків і один 17-річний. Вони були хокеїстами і виступали в різних молодіжних лігах.
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“Висловлюю найглибші співчуття від імені всієї організації сім’ї Раймер і сім’ям Ронина Шарми і Паркера Магнуссона. Калеб був юнаком з блискучим майбутнім як на льоду, так і за його межами. Він був відмінним товаришем по команді і відмінним другом”, - заявив генеральний директор “Ойл Кінгз” Кірт Хілл.
We are deeply saddened to learn of the tragic passing of #OilKings 2019 first-round draft pick Caleb Reimer at the age of 16. Caleb was part of our family & will be a tremendous loss in all of our hearts.
Full statement: https://t.co/VEWKKKccrz pic.twitter.com/2Pp0pVowHC
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