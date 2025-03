В Канаде в ДТП погибли хоккеисты

Детали

Как говорится в сообщении, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибли все, кто был в машине — два 16-летних юноши и один 17-летний. Они были хоккеистами и выступали в различных молодежных лигах.

“Выражаю глубокие соболезнования от имени всей организации семьи Раймер и семьям Ронина Шармы и Паркера Магнуссона. Калеб был юношей с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом”, — заявил генеральный директор “Ойл Кингз” Кирт Хилл.

We are deeply saddened to learn of the tragic passing of #OilKings 2019 first-round draft pick Caleb Reimer at the age of 16 Caleb was part of our family & will be a tremendous loss in all of our hearts .



Full statement: https://t.co/VEWKKKccrz pic.twitter.com/2Pp0pVowHC

— Edmonton Oil Kings (@EdmOilKings) August 22, 2021

