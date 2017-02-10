В.Гройсман: ескалацію на Донбасі спланувала Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Росія спланувала ескалацію боїв на Донбасі таким чином, щоб вона збіглася із приходом до Білого дому нової адміністрації. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив в інтерв’ю німецькій газеті Bild, передає УНН з посиланням на DW.
В.Гройсман заявив, що Росія навмисно спланувала ескалацію боїв на Донбасі таким чином, щоб вона збіглася у часі з приходом до Білого дому нової адміністрації.
“Що стосується строків проведення атак, то я не вірю у збіги. Все було чітко підготовлене Росією і проводилося під її керівництвом”, — зазначив він.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострилася у січні 2017 року.
Зокрема, за даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
У районі Авдіївки протягом кількох днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.