В.Гройсман: эскалацию на Донбассе спланировала Россия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Россия спланировала эскалацию боев на Донбассе таким образом, чтобы она совпала с приходом в Белый дом новой администрации. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в интервью немецкой газете Bild, передает УНН со ссылкой на DW.
В.Гройсман заявил, что Россия намеренно спланировала эскалацию боев на Донбассе таким образом, чтобы она совпала по времени с приходом в Белый дом новой администрации.
"Что касается сроков проведения атак, то я не верю в совпадения. Все было четко подготовлено Россией и проводилось под ее руководством", - отметил он.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в январе 2017 года.
В частности, по данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
В районе Авдеевки в течение нескольких дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.