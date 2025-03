В ДТП за участю 30 автомобілів постраждали не менш 29 людей в Канаді

Відзначається, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди також постраждали щонайменше 29 осіб.

За даними телеканалу, одна з вантажівок-учасників ДТП перевозила неопізнану небезпечну речовину, яка розлилася при зіткненні. Уточнюється, що ця речовина вкрай небезпечна при попаданні на шкіру, в легені або очі. З 29 постраждалих 13 пройшли процедуру знезараження.

Фахівці огородили місце розливу речовини. Скільки часу займе операція з очищення місцевості поки невідомо.

There are multiple crashes on the 401 WB leading up to the 30 car pile up. Traffic is at a standstill @ctvottawa pic.twitter.com/QleC5wqS0I

— Matt Skube (@mattskubeCTV) 14 марта 2017 г.