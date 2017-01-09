Аеропорт у Стамбулі періодично приймає рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Аеропорт у Стамбулі вже приймає і відправляє рейси, але періодично. Аеропорт “Бориспіль” працює у штатному режимі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі аеропорту “Бориспіль”.
“Стамбул уже і приймає, і відправляє рейси, але періодично. Тобто вони беруть „тайм- аути“ для чищення злітних полос. Так, наприклад, рейс який мав сьогодні у 6.40 відправитися ( з аеропорту „Бориспіль“ — ред..) відправився близько 11 години. Решта, рейсів які мали направлятися у Стамбул поки що не вилітали”, — повідомили у прес — службі.
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Окрім того, у прес — службі зазначили, що аеропорт “Бориспіль” працює у штатному режимі, однак з певними змінами у розкладі.
“Це не великі затримки, буквально 40 хвилин, для підготовки судна до вильоту”, — додали у прес — службі.
Як повідомляв УНН, через сильний снігопад у Стамбульському аеропорту відмінено більше 200 рейсів.