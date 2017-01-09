Аэропорт в Стамбуле периодически принимает рейсыа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Аэропорт в Стамбуле уже принимает и отправляет рейсы, но периодически. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
"Стамбул уже и принимает, и отправляет рейсы, но периодически. То есть они берут "тайм ауты" для чистки взлетных полос. Так, например, рейс который должен был сегодня в 6:40 отправиться (из аэропорта "Борисполь" - ред.) отправился около 11:00. Остальные рейсы, которые должны направляться в Стамбул, пока не вылетали", - сообщили в пресс-службе.
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Кроме того, в пресс-службе отметили, что аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, однако с определенными изменениями в расписании.
"Это не большие задержки, буквально 40 минут, для подготовки судна к вылету", - добавили в пресс - службе.
Как сообщал УНН, из-за сильного снегопада в стамбульском аэропорту отменены более 200 рейсов.