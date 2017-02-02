В.Аброськін: інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Мар'їнки уточнюється

“Мар’їнка. Терористи гатять по місту. Деякі будинки вже горять. Призупено навчання в обох школах. Інформація про постраждалих уточнюється”, — написав В.Аброськін.

Він також зазначив, що близько четвертої години ранку бойовики продовжили обстріл Авдіївки, внаслідок чого частково пошкоджені будівлі на вул.Нечаєва та Франка. За останню добу одна жінка померла, троє чоловіків поранені.

Нагадаємо, голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бойовики 2 лютого обстріляли Мар’їнку. Через обстріл підрозділи ДСНС розпочали евакуацію дітей із школи.