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В.Аброськін: інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Мар'їнки уточнюється

В.Аброськін: інформація про постраждалих внаслідок обстрілу Мар'їнки уточнюється

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу бойовиками Мар'їнки уточнюється. Про це повідомив начальник ГУ НП Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.

“Мар’їнка. Терористи гатять по місту. Деякі будинки вже горять. Призупено навчання в обох школах. Інформація про постраждалих уточнюється”, — написав В.Аброськін.

Він також зазначив, що близько четвертої години ранку бойовики продовжили обстріл Авдіївки, внаслідок чого частково пошкоджені будівлі на вул.Нечаєва та Франка. За останню добу одна жінка померла, троє чоловіків поранені.

Нагадаємо, голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бойовики 2 лютого обстріляли Мар’їнку. Через обстріл підрозділи ДСНС розпочали евакуацію дітей із школи.

Українські Національні Новини

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