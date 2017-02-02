В.Аброськин: информация о пострадавших в результате обстрела Марьинки уточняется
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Информация о пострадавших в результате обстрела боевиками Марьинки уточняется. Об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"Марьинка. Террористы стреляют по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется", - написал В.Аброськин.
Он также отметил, что около четырех часов утра боевики продолжили обстрел Авдеевки, в результате чего частично повреждены здания на ул.Нечаева и Франко. За последние сутки одна женщина умерла, трое мужчин ранены.
Напомним, глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что боевики 2 февраля обстреляли Марьинку. Из-за обстрела подразделения ГосЧС начали эвакуацию детей из школы.