В.Аброськин: информация о пострадавших в результате обстрела Марьинки уточняется

"Марьинка. Террористы стреляют по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена ​​учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется", - написал В.Аброськин.

Он также отметил, что около четырех часов утра боевики продолжили обстрел Авдеевки, в результате чего частично повреждены здания на ул.Нечаева и Франко. За последние сутки одна женщина умерла, трое мужчин ранены.

Напомним, глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что боевики 2 февраля обстреляли Марьинку. Из-за обстрела подразделения ГосЧС начали эвакуацию детей из школы.