Ув’язнені у тюрмі США випустили двох заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ув’язнені, які захопили в заручники охоронців в’язниці в американському штаті Делавер, відпустили двох осіб, ще двоє залишаються в руках зловмисників, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як заявив представник Управління внутрішньої безпеки штату Роберт Купе (Robert Coupe), будівлю, де утримувалися заручники, покинули 27 ув’язнених.
Влада продовжує переговори про звільнення ще двох співробітників в’язниці, раніше взятих у заручники. Не виключається, що вони знаходяться в будівлі з власної волі.
Нагадаємо, ув’язнені захопили в заручники кілька охоронців у в’язниці суворого режиму в американському штаті Делавер.
Спочатку влада повідомила про п’ять заручників, згодом уточнивши ці дані, повідомили про чотирьох. У зв’язку з повідомленням про подію влада заблокувала доступ до всіх тюрм штату.
Як заявив представник місцевого управління виправних установ Джайме Грейвелл (Jayme Gravell), ситуація являє собою одиничний випадок, загрози для громадськості немає.