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Заключенные в тюрьме США выпустили двух заложников

Заключенные в тюрьме США выпустили двух заложников

Киев • УНН

 • 8871 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Заключенные, которые захватили в заложники охранников тюрьмы в американском штате Делавэр, отпустили двух человек, еще двое остаются в руках злоумышленников, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Как заявил представитель Управления внутренней безопасности штата Роберт Купе (Robert Coupe), здание, где содержались заложники, покинули 27 заключенных.

Власть продолжает переговоры об освобождении еще двух сотрудников тюрьмы, ранее взятых в заложники. Не исключается, что они находятся в здании по собственной воле.

Напомним, заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр.

Первоначально власти сообщили о пяти заложниках, впоследствии уточнив эти данные, сообщили о четырех. В связи с сообщением о происшествии власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата.

Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайме Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.

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